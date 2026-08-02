МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Красной площади прошли торжества в честь Дня ВДВ

В Москве и других регионах России 2 августа проходят мероприятия, посвященные 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
02-08-2026 17:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В России 2 августа отмечают 96-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. Центральные праздничные мероприятия прошли в Москве на улице Ильинка и Красной площади.

В празднике «Ильин день - День ВДВ» приняли участие действующие военнослужащие, ветераны Воздушно-десантных войск, участники специальной военной операции, а также воспитанники военно-патриотических клубов. После построения на Ильинке, участники прошли крестным ходом к Красной площади, где состоялся праздничный молебен.

Во время торжественной части была зачитана поздравительная телеграмма президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина, адресованная личному составу ВДВ. Также прозвучали обращения министра обороны Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского.

После официальной части перед гостями праздника выступили курсанты роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Они продемонстрировали элементы строевой подготовки, после чего состоялось торжественное прохождение подразделений училища и представителей военно-патриотических клубов.

Воздушно-десантные войска ведут свою историю с 2 августа 1930 года, когда во время учений Московского военного округа впервые было выполнено парашютное десантирование подразделения. Эта дата считается днем рождения ВДВ. Сегодня Воздушно-десантные войска являются одним из наиболее мобильных и технически оснащенных родов войск Вооруженных сил России.

Ранее Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, подчеркнув их вклад в защиту страны и сохранение боевых традиций.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

prevnext
1 / 10
© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#ВДВ #Россия #Армия России #ВС РФ #праздник #Красная площадь #Воздушно-десантные войска #День ВДВ #торжественные мероприятия #праздничные мероприятия
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 