На Красной площади прошли торжества в честь Дня ВДВ

В России 2 августа отмечают 96-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. Центральные праздничные мероприятия прошли в Москве на улице Ильинка и Красной площади.

В празднике «Ильин день - День ВДВ» приняли участие действующие военнослужащие, ветераны Воздушно-десантных войск, участники специальной военной операции, а также воспитанники военно-патриотических клубов. После построения на Ильинке, участники прошли крестным ходом к Красной площади, где состоялся праздничный молебен.

Во время торжественной части была зачитана поздравительная телеграмма президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина, адресованная личному составу ВДВ. Также прозвучали обращения министра обороны Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина и командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского.

После официальной части перед гостями праздника выступили курсанты роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Они продемонстрировали элементы строевой подготовки, после чего состоялось торжественное прохождение подразделений училища и представителей военно-патриотических клубов.

Воздушно-десантные войска ведут свою историю с 2 августа 1930 года, когда во время учений Московского военного округа впервые было выполнено парашютное десантирование подразделения. Эта дата считается днем рождения ВДВ. Сегодня Воздушно-десантные войска являются одним из наиболее мобильных и технически оснащенных родов войск Вооруженных сил России.

Ранее Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, подчеркнув их вклад в защиту страны и сохранение боевых традиций.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.