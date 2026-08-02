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Белоруссия усилит границу с Украиной новой десантной бригадой

Сформирован первый батальон, а до конца года планируется создать еще один, а также развернуть подразделения разведки, артиллерии, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.
Тимур Юсупов 02-08-2026 16:42
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

В Белоруссии началось формирование 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Новое соединение разместят в Гомельской области, примерно в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

О начале формирования сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Александр Ильюкевич. По его словам, работы уже ведутся: сформирован первый батальон, а до конца года планируется создать еще один, а также развернуть подразделения разведки, артиллерии, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

«Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей», - заявил Ильюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны «ВоенТВ».

Он также отметил, что офицерский состав новой бригады уже укомплектован, а рядовой состав набран. После завершения формирования соединение станет четвертой десантно-штурмовой бригадой в составе Вооруженных сил Белоруссии наряду с 103-й, 38-й и 5-й бригадами.

Ранее в Белоруссии прошли плановые учебные сборы. В них приняли участие военнообязанные территориальных войск Малоритского и Дрогичинского районов. Проводилось восстановление навыков управления у командного состава. Военнообязанных подготовили к выполнению задач по предназначению. Также были отработаны вопросы формирования и применения отрядов народного ополчения.

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