В Белоруссии начались учебные военные сборы

В Белоруссии с 7 по 31 июля пройдут плановые учебные сборы. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на Министерство обороны республики.

Уточняется, что в сборах примут участие военнообязанные территориальных войск Малоритского и Дрогичинского районов. Планируется восстановить навыки управления у командного состава. Военнообязанных подготовят к выполнению задач по предназначению. Также планируется отработать вопросы формирования и применения отрядов народного ополчения.

Согласно материалу, основное внимание уделят задачам территориальной обороны. В том числе речь идет о действиях в условиях военного положения и защите личного состава и объектов от БПЛА.

В мае этого года президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит «точечно отмобилизовывать» воинские части. Белорусский лидер еще раз напомнил, что официальный Минск настроен на мир, но армия в Белоруссии существует для того, чтобы быть готовой к ведению боевых действий, если такая необходимость наступит.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Минска увеличить численность своих вооруженных сил до полумиллиона человек. На данный момент численность республиканских ВС составляет около 70 тысяч бойцов, а с учетом внутренних войск и КГБ - порядка 100 тысяч. Лукашенко отметил, что Белоруссия готова дать отпор любому, кто осмелится ей угрожать.

Он сообщил, что участники масштабных учений, проходивших с 16 января, тренировались в условиях, максимально приближенных к реальным боевым ситуациям. По словам президента Белоруссии, солдат готовили к ведению войны в любых условиях, не делая никаких поблажек из-за погоды, времени суток или других факторов, усложняющих выполнение боевых задач. Он подчеркнул, что для него не существует понятия «мирное время». Лукашенко добавил, что белорусские военнослужащие категорически против войны, потому что знают, что это такое.