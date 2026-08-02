Дрон ВСУ повредил галерею между энергоблоками Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в ночь на 2 августа украинский беспилотник атаковал инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. По его словам, целью дрона стала галерея, которая соединяет все шесть энергоблоков станции и используется для перемещения персонала.

Глава «Росатома» также отметил, что обстановка в Энергодаре остается напряженной. По его словам, город практически каждый день подвергается обстрелам и атакам беспилотников, а одной из главных проблем остается надежность энергоснабжения станции.

«Обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной, обстрелы и атаки дронов ВСУ продолжаются ежедневно, в городе есть проблемы со светом. Особую обеспокоенность вызывает неустойчивость схемы внешнего электроснабжения атомной станции», - подчеркнул Лихачев.

Ранее сообщалось, что 1 августа Запорожская атомная электростанция почти на два часа лишилась внешнего электроснабжения. По данным МАГАТЭ, отключение стало уже 23-м случаем потери внешнего питания станции с начала конфликта.