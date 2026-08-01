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Запорожская АЭС почти на два часа осталась без внешнего электроснабжения

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии, отметив, что подача электроэнергии уже восстановлена.
Тимур Юсупов 01-08-2026 19:39
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press

Запорожская атомная электростанция 1 августа почти на два часа лишилась внешнего электроснабжения. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным ведомства, отключение стало уже 23-м случаем потери внешнего питания станции с начала конфликта. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

В МАГАТЭ отметили, что электроснабжение ЗАЭС впоследствии было полностью восстановлено. Информации о каких-либо последствиях для работы станции не приводится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские удары по Запорожской атомной электростанции приближают ситуацию к опасной черте и создают угрозу возникновения радиационной аварии, последствия которой могут затронуть европейские страны.  Дипломат отметила, что под атаки попадают сотрудники и подразделения ЗАЭС, а также объекты гражданской инфраструктуры Энергодара.

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