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Звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе умер на 81-м году жизни

Американский актер Винсент Пасторе, получивший широкую известность благодаря роли Сальваторе «Большой Пусси» Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 80 лет.
Дарья Неяскина 02-08-2026 02:13
© Фото: Photo Image PressKeystone Press Agency, Global Look Press

На 81-м году жизни скончался американский актер Винсент Пасторе. Об этом сообщило издание Deadline.

По информации издания, тело актера обнаружил сосед в его доме в районе Бронкс в Нью-Йорке 1 августа. Перед этим Пасторе не выходил на связь в течение трех дней. Причина смерти пока не установлена.

Актер родился 14 июля 1946 года в Бронксе. Он принимал участие во Вьетнамской войне, а после службы окончил Университет Пейс, где изучал драматическое искусство. Путь в кино для Пасторе начался во время работы водителем лимузина. Тогда он познакомился с актерами Мэттом и Кевином Диллонами, которые увидели его игру в любительском спектакле. Впоследствии Кевин помог ему получить первые роли.

За свою карьеру Пасторе снялся в десятках фильмов и сериалов, однако мировую известность ему принесла роль в «Клане Сопрано», где он сыграл одного из ближайших соратников главного героя Тони Сопрано. Также среди известных работ числятся такие, как «Славные парни», «Путь Карлито» и «Дневник баскетболиста».

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