Король Марокко назвал крупнейшую автомагистраль Африки в честь Трампа

Король Марокко Мухаммед VI присвоил автомагистрали Тизнит-Дахла имя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило государственное информационное агентство MAP.

В письме американскому лидеру марокканский монарх назвал это решение знаком уважения и личным выражением высокой оценки отношений между двумя странами. Он отметил, что протяженность магистрали превышает 1055 километров, что делает ее самой длинной автомобильной трассой в Африке.

Автомагистраль проходит вдоль атлантического побережья Марокко, соединяя север страны с южными регионами. Она связывает города Гулимим, Эль-Аюн и Дахлу, играет важную роль в перевозке пассажиров и грузов и является частью транспортного коридора между Европой и Западной Африкой.

Мухаммед VI подчеркнул, что отношения Марокко и США достигли наивысшего уровня именно во время президентства Дональда Трампа. По его словам, решение Вашингтона в 2020 году признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой придало двустороннему сотрудничеству «беспрецедентный импульс» и навсегда останется в памяти марокканцев.

Отмечается, что Дональд Трамп поблагодарил короля Марокко за этот жест.

Ранее Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети в Truth Social изображение с картой Венесуэлы, окрашенной в цвета американского флага. «Пятьдесят первый штат» - подписал он публикацию.