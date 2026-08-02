Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах флага США с подписью «51-й штат»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети в Truth Social изображение с картой Венесуэлы, окрашенную в цвета американского флага.

«Пятьдесят первый штат», - подписал он публикацию.

Напомним, что в начале января США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой похитили президента Николаса Мадуро и его супруга. Позднее в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка начался судебный процесс над Мадуро по обвинению в «наркотерроризме». После завершения операции Трамп заявил о намерении американцев управлять страной, пока не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный переход власти». В мае этого года американский лидер уже опубликовывал изображение Венесуэлы с цветами американского флага в своих соцсетях.

Разговоры о возможном расширении территории США стали регулярно звучать от главы государства США еще в начале его второго президентского срока. При этом первоначально речь шла не о Венесуэле, а прежде всего о Канаде и Гренландии.

Ранее Трамп опубликовал изображение, где заменил карту Украины Северной Америкой. Отмечается, что в результате обработки снимка рядом с рабочим столом Трампа появилось измененное изображение карты, на которой флаг США «прикрывает» Венесуэлу, Гренландию и Канаду.