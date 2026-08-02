МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах флага США с подписью «51-й штат»

В мае этого года американский лидер уже опубликовывал изображение Венесуэлы с цветами американского флага в своих соцсетях.
Дарья Неяскина 02-08-2026 00:24
© Фото: Alex Brandon - Pool via CNPKeystone Press Agency, Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети в Truth Social изображение с картой Венесуэлы, окрашенную в цвета американского флага. 

«Пятьдесят первый штат», - подписал он публикацию.

Напомним, что в начале января США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой похитили президента Николаса Мадуро и его супруга. Позднее в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка начался судебный процесс над Мадуро по обвинению в «наркотерроризме». После завершения операции Трамп заявил о намерении американцев управлять страной, пока не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный переход власти». В мае этого года американский лидер уже опубликовывал изображение Венесуэлы с цветами американского флага в своих соцсетях.

Разговоры о возможном расширении территории США стали регулярно звучать от главы государства США еще в начале его второго президентского срока. При этом первоначально речь шла не о Венесуэле, а прежде всего о Канаде и Гренландии.

Ранее Трамп опубликовал изображение, где заменил карту Украины Северной Америкой. Отмечается, что в результате обработки снимка рядом с рабочим столом Трампа появилось измененное изображение карты, на которой флаг США «прикрывает» Венесуэлу, Гренландию и Канаду.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Канада #присоеднение #51-й штат #расширение территории #флаг США #карта Венесуэлы
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 