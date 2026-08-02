Военный эксперт: иранские ракеты могут поразить любую цель на Украине

Украинские ракеты «Фламинго» с заявленной дальностью полета до 3 тысяч км теоретически способны достичь территории Ирана, однако Тегеран обладает собственным ракетным вооружением, которое позволяет нанести ответный удар. Об этом Zvezdanews заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявление главы украинской компании Fire Point о возможности ударов по Ирану.

По словам эксперта, при заявленных характеристиках ракета может поражать цели практически на всей территории страны.

«Если говорить о ракетах "Фламинго" с дальностью 3 000 километров, они в принципе способны достичь территории Ирана и значительной части территории Ирана, практически всю территорию могут поразить. С учетом, что боевая часть одна тонна, это достаточно ощутимые разрушения», - сказал Кнутов.

Он отметил, что Иран также располагает баллистическими ракетами большой дальности.

«Не надо забывать, что Иран имеет ракеты, дальность которых сейчас оценивается уже в 4 000 километров. Они способны поразить любой объект на территории Украины», - отметил эксперт.

При этом Кнутов подчеркнул, что, по его мнению, Тегеран не заинтересован в нанесении ударов по Украине, поскольку считает более приоритетными задачи в своем регионе.

«Иран не заинтересован в том, чтобы тратить баллистику на Украину, выгоднее тратить ее в своем регионе - на базы США», - пояснил он.

Вместе с тем эксперт считает, что в случае удара по территории Ирана ответ последует.

«Если все-таки такое произойдет, естественно, Иран не будет разбираться, что это за здание, по которому наносятся удары. Удары будут наноситься по тем местам, по которым легче попасть», - заявил Кнутов.

Ранее глава украинской компании Fire Point заявил, что ракеты «Фламинго» способны преодолевать расстояние до 3 тысяч км, и допустил возможность их применения против Ирана после сообщений о нормализации отношений между Тегераном и Киевом.