Средства ПВО за сутки сбили 1158 украинских беспилотников

Средства ПВО за сутки уничтожили 1158 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, войска группировки «Север» уничтожили механизированные и аэромобильные бригады ВСУ и территориальной обороны в районе Толстодубова, Степового и Кияницы в Сумской области, а также Пионера, Липцов, Василевски, Больших Проходов, Прудянки и Зеленого Гая в Харьковской области. Потери боевиков составили 240 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.

Группировка «Запад» теснит противника вблизи Донцкого, Райгородка, Красного Лимана и Крестища в ДНР. ВСУ недосчитались свыше 220-и военнослужащих, боевой бронированной машини, 17 автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

Южная группировка войск разгромила противника в окрестностях Куртовки, Ясногорска, Ореховатки и Славянска в ДНР. Здесь ВСУ потеряли 210-и военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.

«Центр» отвоевал позиции у Новониколаевки, Дружковки, Новогришина, Доброполья, Белозерска, Андреевки, Нововодяного, Рубежного, Водянского и Анновки в ДНР, а также Новподгородного в Днепропетровской области, ликвидировав до 360-и военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, боевую машину РСЗО и два артиллерийских орудия.

Бойцы «Востока» подвинули линию обороны боевиков у Просяной, Ивановки в Васильковки в Днепропетровской области, а также Зоревки, Никольского и Мировки в Запорожской области. «Днепр» уничтожил технику и личный состав формирований механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригад морской пехоты в районах Преображенки и Орехова Запорожской области, а также Херсона.

Общие потери ВСУ составили более 1 500 военнослужащих. Помимо 1158 беспилотников, ПВО сбила шесть управляемых авиационных бомб и один снаряд HIMARS американского производства.

Ранее стало известно о ночном ударе ВС РФ по украинским портам и судам. Морская инфраструктура получила значительные повреждения.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.