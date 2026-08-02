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ВС РФ ночью нанесли удары по украинским портам и судам

Инфраструктуре противника нанесен значительный урон.
02-08-2026 08:35
© Фото: Nina Liashonok, Keystone Press Agency, Global Look Press

ВС РФ ночью нанесли удары по украинским портам и судам, действующим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом.

В порту Одессы атака пришлась на резервуары с топливом. В Николаеве пошел ко дну морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

ВС РФ атаковали инфраструктуру противника высокоточным оружием, а также беспилотниками.

Накануне стало известно об освобождении российскими войсками населенных пунктов Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области. Боевики понесли многочисленные потери в технике и личном составе.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #одесса #ВСУ #топливо #Черное море #Николаев #сухогруз #порты
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