ВС РФ ночью нанесли удары по украинским портам и судам, действующим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом.

В порту Одессы атака пришлась на резервуары с топливом. В Николаеве пошел ко дну морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

ВС РФ атаковали инфраструктуру противника высокоточным оружием, а также беспилотниками.

Накануне стало известно об освобождении российскими войсками населенных пунктов Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области. Боевики понесли многочисленные потери в технике и личном составе.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.