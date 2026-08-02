ВС РФ ночью нанесли удары по украинским портам и судам, действующим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом.
В порту Одессы атака пришлась на резервуары с топливом. В Николаеве пошел ко дну морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
ВС РФ атаковали инфраструктуру противника высокоточным оружием, а также беспилотниками.
Накануне стало известно об освобождении российскими войсками населенных пунктов Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области. Боевики понесли многочисленные потери в технике и личном составе.
Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
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