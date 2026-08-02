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Зеленский обвинил Запад в промедлении с поставками ракет для ПВО

Глава киевского режима отметил, что США и Европа знают, что Украине нужны ракеты Patriot.
Дарья Неяскина 02-08-2026 01:27
© Фото: Michael Kappelerdpa, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил Соединенные Штаты и Европу за отсутствие поставок ракет для системы ПВО Patriot, несмотря на их наличие на складах.

«У мира есть ракеты Patriot. Сейчас важно, чтобы наши партнеры приняли политическое решение - решение о предоставлении необходимых комплектов. Соединенные Штаты знают, что нам нужно. Европа знает, что нам нужно», - заявил Зеленский в своем телеграм-канале. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп отказал Зеленскому в передаче трех сотен ракет для системы Patriot. Помимо этого, президент США уже не так уверен в предоставлении Украине лицензии на производство перехватчиков, но призрачные перспективы получения ракет все же у киевского режима появились.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что изменение позиции Вашингтона по вопросу лицензии на производство комплексов Patriot может свидетельствовать о негативных результатах закрытых переговоров президентов США и Украины.

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