Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил Соединенные Штаты и Европу за отсутствие поставок ракет для системы ПВО Patriot, несмотря на их наличие на складах.

«У мира есть ракеты Patriot. Сейчас важно, чтобы наши партнеры приняли политическое решение - решение о предоставлении необходимых комплектов. Соединенные Штаты знают, что нам нужно. Европа знает, что нам нужно», - заявил Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отказал Зеленскому в передаче трех сотен ракет для системы Patriot. Помимо этого, президент США уже не так уверен в предоставлении Украине лицензии на производство перехватчиков, но призрачные перспективы получения ракет все же у киевского режима появились.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что изменение позиции Вашингтона по вопросу лицензии на производство комплексов Patriot может свидетельствовать о негативных результатах закрытых переговоров президентов США и Украины.