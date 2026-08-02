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Склад Wildberries загорелся в Самарской области после ночной атаки ВСУ

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Константин Денисов 02-08-2026 08:43
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Склад Wildberries загорелся после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты, ликвидируя возгорание.

Кроме того, в компании добавили, что цепочки поставок были перестроены. Товары отгружаются на других объектах.

Два дня назад аналогичный инцидент произошел в Волгограде. Там также обошлось без пострадавших.

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