Склад Wildberries загорелся в Самарской области после ночной атаки ВСУ

Склад Wildberries загорелся после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты, ликвидируя возгорание.

Кроме того, в компании добавили, что цепочки поставок были перестроены. Товары отгружаются на других объектах.

Два дня назад аналогичный инцидент произошел в Волгограде. Там также обошлось без пострадавших.