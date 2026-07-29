Летняя жара вернется в Москву уже в начале августа

После волны дождей и похолоданий москвичей к выходным ждут солнечные и сухие дни, рассказал Евгений Тишковец. В пятницу ливни прекратятся, к субботе воздух прогреется до +26°С, сообщил синоптик в беседе со Zvezdanews.

«Столбики термометров будут стремиться в диапазон +25...+30°С. Август начнется с хорошей погоды и высоких температурных показателей. Будет больше комфортных и солнечных дней», - сказал Тишковец.

По его словам, август станет более стабильным и комфортным месяцем, чем июль. Напомним, что второй летний месяц принес москвичам большое количество осадков в виде дождя и града, а также порывистые ветры и грозы.

Накануне Тишковец высказался об угрозе применения климатического оружия. По его словам, такие разработки действительно давно ведутся, но они строго засекречены.