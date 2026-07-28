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ФСБ пресекла теракт Киева против сотрудника ВГА Харьковской области

Покушение готовили украинские спецслужбы.
Константин Денисов 28-07-2026 11:00
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ РФ вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению теракта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в Белгороде. Об этом сообщает ЦОС ведомства.

Местный житель был завербован СБУ. В Киеве он прошел специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

Вернувшись на территорию Белгородской области, подозреваемый наблюдал за военно-гражданской администрацией Харьковской области и докладывал своим кураторам о передвижениях сотрудников через Telegram. Получив через тайник компоненты для взрывчатки, фигурант собирался изготовить устройство для покушения на жизнь сотрудника ВГА.

В результате четких действий ФСБ белгородец был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», а также «Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств». Сейчас задержанный находится под стражей.

В ФСБ еще раз напомнили россиянам об ответственности за подобные преступления, а также о том, что лицо освобождается от нее, если своевременно поставило в известность органы о поступившем предложении о сотрудничестве от украинской стороны.

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