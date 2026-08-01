Кабмин утвердил список приложений для предустановки на российские гаджеты

Правительство РФ утвердило список приложений для обязательной предустановки на гаджеты и другую технику российского производства. С текстом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Для смартфонов и компьютеров в перечень вошли RuStore, «Госуслуги», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Дзен», разные приложения «Яндекса», «Макс». Кроме того, поисковой системой по умолчанию выбран «Яндекс».

«Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются РФ или другие государства - члены ЕАЭС, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2027 году», - говорится в документе.

Постановление вступит в силу в 2027 году. О начинке для импортной техники ничего не сообщается.

Ранее россиян предостерегли от заражения гаджетов шпионским софтом. При этом самой недоступной для злоумышленников была признана техника с iOS.