Россиян предостерегли от заражения гаджетов шпионским софтом

Мошенники все чаще стали устанавливать на гаджеты втайне от пользователей программы, которые позволяют вести слежку за жертвами. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«Если вы установили себе тетрис, то ему точно не нужен доступ к контактам, или к камере, или к записи экрана. Поэтому вы не должны разрешать, и вас это должно насторожить», - цитирует его слова 360.ru.

По словам эксперта, чаще всего целями мошенников становятся гаджеты на операционной системе Android. Чтобы обезопасить их от взлома, рекомендуется устанавливать приложения из официальных площадок. Он также отметил, что продукцию с операционной системой iOS взломать практически невозможно.

Ранее эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что установленная в доме умная колонка может стать причиной утечки всех персональных данных в руки мошенников.