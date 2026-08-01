Смерч и град с куриное яйцо обрушились на Курганскую область 31 июля. Пострадали Шадринский и Далматовский районы региона.

Жители деревни Беркут Далматовского запечатлели смерч. После него населенный пункт накрыл крупный град. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

Ранее аналогичные новости пришли из Башкирии. В Учалинском районе республики часть домов остались без света и газоснабжения. Стихия сорвала крыши домов и оборвала линии электропередач.

В Ростове-на-Дону мощный ураган стал причиной переносам матча третьего тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Непогода повредила фасад «Ростов-Арены», который не успеют восстановить за неделю.