Мощный смерч унес крыши домов в Башкирии

Мощный смерч обрушился на Учалинский район в Башкирии. Стихия снесла крыши домов, также в результате нее оборвались линии электропередач.

«По состоянию на 6 утра остаются без электричества 40 домов из 597. Чтобы ускорить процесс восстановления, сегодня на помощь прибудут дополнительные силы - аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов. Техника и специалисты уже в пути», - сообщил глава районной администрации Руслан Гилязетдинов.

Он призвал жителей района без необходимости не выезжать на дороги, не парковать машины под деревьями, а также не приближаться к оборванным проводам. Гилязетдинов предупредил, что трогать поврежденные коммуникации небезопасно.

Отмечается, что вихрь сформировался из-за циклона, который сейчас движется в сторону Центральной России. Ожидается, что непогода затронет также Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую области и Московский регион.

Ранее Роскосмос обнародовал спутниковый снимок мощного циклона, который вызвал серьезные разрушения в Калининградской области. Центр погоды «Фобос» предупреждал, что к выходным мощный вихрь может достигнуть Москвы и Подмосковья.