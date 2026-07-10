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Мощный смерч унес крыши домов в Башкирии

Стихия оставила часть населенных пунктов без газа и электричества.
Гоар Хачатурян 10-07-2026 11:34
© Фото: Telegram/rb_russia © Видео: Telegram/rb_russia

Мощный смерч обрушился на Учалинский район в Башкирии. Стихия снесла крыши домов, также в результате нее оборвались линии электропередач.

«По состоянию на 6 утра остаются без электричества 40 домов из 597. Чтобы ускорить процесс восстановления, сегодня на помощь прибудут дополнительные силы - аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов. Техника и специалисты уже в пути», - сообщил глава районной администрации Руслан Гилязетдинов.

Он призвал жителей района без необходимости не выезжать на дороги, не парковать машины под деревьями, а также не приближаться к оборванным проводам. Гилязетдинов предупредил, что трогать поврежденные коммуникации небезопасно.

Отмечается, что вихрь сформировался из-за циклона, который сейчас движется в сторону Центральной России. Ожидается, что непогода затронет также Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую области и Московский регион.

Ранее Роскосмос обнародовал спутниковый снимок мощного циклона, который вызвал серьезные разрушения в Калининградской области. Центр погоды «Фобос» предупреждал, что к выходным мощный вихрь может достигнуть Москвы и Подмосковья.

#Смерч #Циклон #Башкирия #стихия #мощный вихрь
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