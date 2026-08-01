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В Дагестане подросток раздал отдыхающим на пляже украденные драгоценности

Общая стоимость украденного составляет 380 тысяч рублей.
Дарья Неяскина 01-08-2026 04:49
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press

В Дагестане сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в краже ювелирных украшений общей стоимостью 380 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, пишет 360.ru.

Как сообщают в ведомстве, 28 июля в полицию обратилась 62-летняя местная жительница, заявившая о пропаже драгоценностей. Во время осмотра места происшествия специалисты экспертно-криминалистического центра обнаружили следы, которые помогли установить личность предполагаемого злоумышленника.

Задержанный признался, что знал об отсутствии хозяев в доме. Он проник во двор, с помощью стамески отжал стекло пластикового окна и забрался внутрь. На втором этаже дома он нашел два кольца, серьги и подвеску.

На допросе задержанный рассказал, что после кражи раздал похищенные украшения отдыхающим на пляже. Собранные полицейскими материалы переданы следователям для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что во Франции на протяжении месяца совершена серия краж  из музеев. Общая стоимость похищенных экспонатов оценивается в несколько миллионов евро. 

#дети #Дагестан #МВД #полиция #регионы россии #Кража #подросток #украшения #драгоценности
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