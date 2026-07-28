Во Франции произошла серия ограблений музеев на миллионы евро

Во Франции за последние недели была совершена серия краж из музеев. Общая стоимость похищенных экспонатов оценивается в несколько миллионов евро. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на газету Le Parisien.

Первое преступление произошло в ночь на 1 июля в археологическом центре Монтанс в департаменте Тарн. Злоумышленники взломали входную дверь ломом и похитили около 40 золотых монет, относящихся к периоду около 50 года до нашей эры. По предварительной оценке, ущерб составил порядка 120 тысяч евро.

Спустя несколько дней аналогичная кража произошла в музее Лалика в коммуне Винжен-сюр-Модер. Оттуда были похищены 27 ювелирных изделий общей стоимостью около 4,5 млн евро.

Наиболее резонансный эпизод произошел днем 24 июля в городе Шатийон-сюр-Сен. Несколько злоумышленников в масках разбили музейную витрину, похитили уникальную золотую шейную гривну, принадлежавшую знатной женщине и найденную в кельтском захоронении V века до нашей эры, после чего скрылись с места преступления на скутерах.

Ранее необычное ограбление произошло в Великобритании. Группа злоумышленников угнала телескопический погрузчик и с его помощью вырвала банкомат с деньгами через стену банка.