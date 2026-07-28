МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Франции произошла серия ограблений музеев на миллионы евро

Похищены редкие артефакты на миллионы евро.
Дарья Неяскина 28-07-2026 02:00
© Фото: IMAGOVincent Isore, Global Look Press

Во Франции за последние недели была совершена серия краж из музеев. Общая стоимость похищенных экспонатов оценивается в несколько миллионов евро. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на газету Le Parisien.

Первое преступление произошло в ночь на 1 июля в археологическом центре Монтанс в департаменте Тарн. Злоумышленники взломали входную дверь ломом и похитили около 40 золотых монет, относящихся к периоду около 50 года до нашей эры. По предварительной оценке, ущерб составил порядка 120 тысяч евро.

Спустя несколько дней аналогичная кража произошла в музее Лалика в коммуне Винжен-сюр-Модер. Оттуда были похищены 27 ювелирных изделий общей стоимостью около 4,5 млн евро.

Наиболее резонансный эпизод произошел днем 24 июля в городе Шатийон-сюр-Сен. Несколько злоумышленников в масках разбили музейную витрину, похитили уникальную золотую шейную гривну, принадлежавшую знатной женщине и найденную в кельтском захоронении V века до нашей эры, после чего скрылись с места преступления на скутерах.

Ранее необычное ограбление произошло в Великобритании. Группа злоумышленников угнала телескопический погрузчик и с его помощью вырвала банкомат с деньгами через стену банка.

#Франция #Кража #артефакты #Музеи #злоумышленники #неизвестные #экспонаты #редкие экспонаты #ограбления
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 