МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не выше 190 см и без тату: Роскосмос начал отбор в отряд космонавтов

Претенденты должны быть не старше 35 лет, у них должно быть высшее образование, а стаж работы по полученной специальности - не меньше трех лет.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 13:42
© Фото: Роскосмос © Видео: ТРК «Звезда», Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил Положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан России в кандидаты в космонавты. Отбирать претендентов  будет Центр подготовки космонавтов при участии представителей корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

Уточняется, что претенденты должны быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года. У них должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук, причем средний балл в дипломе не может быть ниже 4, а стаж работы по полученной специальности должен составлять не менее трех лет.

В ходе отбора проверят способности конкурсантов к изучению космической техники, знания в области физики и математики, владение одним из европейских иностранных языков (английский, итальянский, испанский, немецкий или французский). Претендентов ожидают задания на проверку грамотности, базовых знаний в области истории космонавтики и мировой культуры.

У будущего космонавта не должно быть хронических заболеваний. Ему необходима хорошая физическая форма. Предельный рост для прохождения отбора - 190 см, а вес - 90 кг. Минимальные показатели - 150 см и 50 кг. Размер ступни не больше 46 размера.

Отбор в отряд космонавтов проходит в два этапа. На заочном претендентам нужно подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. После их проверки специалисты примут решение о допуске к следующему этапу, который пройдет в очной форме. Они будут приглашены для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья.

Претенденту откажут в прохождении дальнейшего отбора при наличии татуировок. Исключение - отметка с группой крови или буквенная татуировка до 3 см в диаметре. Но и их придется свести в случае успешного прохождения отбора. Более подробная информация о правилах отбора в отряд размещена на сайте Центра подготовки космонавтов и в социальных сетях Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что на космодроме Байконур завершили сборку ракеты «Союз-5». Сам носитель и наземная инфраструктура готовы к первому пуску. При этом решено провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования для обеспечения надежности и безопасности. Об этом сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

#роскосмос #отбор #Центр подготовки космонавтов #отряд космонавтов #ркк «энергия» #Дмитрий Баканов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 