Не выше 190 см и без тату: Роскосмос начал отбор в отряд космонавтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил Положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан России в кандидаты в космонавты. Отбирать претендентов будет Центр подготовки космонавтов при участии представителей корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

Уточняется, что претенденты должны быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года. У них должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук, причем средний балл в дипломе не может быть ниже 4, а стаж работы по полученной специальности должен составлять не менее трех лет.

В ходе отбора проверят способности конкурсантов к изучению космической техники, знания в области физики и математики, владение одним из европейских иностранных языков (английский, итальянский, испанский, немецкий или французский). Претендентов ожидают задания на проверку грамотности, базовых знаний в области истории космонавтики и мировой культуры.

У будущего космонавта не должно быть хронических заболеваний. Ему необходима хорошая физическая форма. Предельный рост для прохождения отбора - 190 см, а вес - 90 кг. Минимальные показатели - 150 см и 50 кг. Размер ступни не больше 46 размера.

Отбор в отряд космонавтов проходит в два этапа. На заочном претендентам нужно подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. После их проверки специалисты примут решение о допуске к следующему этапу, который пройдет в очной форме. Они будут приглашены для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья.

Претенденту откажут в прохождении дальнейшего отбора при наличии татуировок. Исключение - отметка с группой крови или буквенная татуировка до 3 см в диаметре. Но и их придется свести в случае успешного прохождения отбора. Более подробная информация о правилах отбора в отряд размещена на сайте Центра подготовки космонавтов и в социальных сетях Роскосмоса.

