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Россия отказалась платить взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

Россия в 2026 году не будет перечислять членский взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.
Дарья Неяскина 01-08-2026 03:51
© Фото: Oleg SpiridonovBusiness Online, Global Look Press

Правительство России приняло решение не перечислять в 2026 году членский взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответствующее распоряжение подписал Кабмин.

Средства в размере 61,3 млн рублей, которые ранее направлялись международной организации, решено передать госкорпорации Росатом в качестве дополнительного финансирования.

Как следует из документа правительства, Росатом получит 61 млн 313,4 тыс. рублей. Эти средства ранее предусматривались на уплату ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии.

Россия уже второй год подряд не перечисляет этот платеж. После того как в 2022 году Агентство по ядерной энергии приостановило членство РФ, взносы в его бюджет были прекращены. До этого страна ежегодно финансировала работу организации. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил учета ядерных материалов. Согласно документу, утверждать базовые правила госучета и контроля ядерных материалов военного назначения будет Правительство РФ, а Росатом возьмет на себя функции по установлению формы отчетности и формы госрегистра таких материалов.

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