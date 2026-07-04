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Путин подписал закон о введении единых правил учета ядерных материалов

Выполнение задачи возьмут на себя Правительство и Росатом.
Константин Денисов 04-07-2026 20:06
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил учета ядерных материалов. С текстом документа можно ознакомиться на правовом портале.

Согласно документу, утверждать базовые правила госучета и контроля ядерных материалов военного назначения будет Правительство РФ.

Росатом возьмет на себя функции по установлению формы отчетности и формы госрегистра таких материалов, а также следить за соблюдением этих требований на предприятиях.

Изменения, внесенные в закон «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», начнут действовать с 1 октября 2027 года.

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