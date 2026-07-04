Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил учета ядерных материалов. С текстом документа можно ознакомиться на правовом портале.
Согласно документу, утверждать базовые правила госучета и контроля ядерных материалов военного назначения будет Правительство РФ.
Росатом возьмет на себя функции по установлению формы отчетности и формы госрегистра таких материалов, а также следить за соблюдением этих требований на предприятиях.
Изменения, внесенные в закон «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», начнут действовать с 1 октября 2027 года.
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