Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Киевом о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов предоставляет американской стороне возможность получить широкий доступ к украинским природным ресурсам. Об этом он рассказал в интервью журналисту Стиву Груберу, сообщает 360.ru.

По словам главы Белого дома, на территории Украины находятся значительные запасы редкоземельных металлов, а подписанное между Вашингтоном и Киевом соглашение обеспечивает США доступ к этим месторождениям.

«Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически все, что захотим. Это довольно хорошая сделка», - заявил Трамп.

Американский лидер напомнил, что и ранее называл достигнутые с Киевом договоренности выгодными для Соединенных Штатов. По его мнению, они должны компенсировать расходы Вашингтона на поддержку Украины.

Напомним, что в апреле прошло года Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение по полезным ископаемым. Документ предусматривает получение США доступа к полезным ископаемым на территории Украины.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбертс назвал Украину источником ископаемых для ЕС. Он подчеркнул, что Киев представляет собой стратегического партнера для Европы в вопросах добычи природных ресурсов, необходимых для развития промышленности.