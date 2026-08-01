Ветер унес плот с детьми на водохранилище в Кировской области

В Омутнинске Кировской области спасатели эвакуировали пятерых подростков с самодельного плота, который сильным ветром и течением унесло от берега. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы около 15:10. По предварительным данным, на плоту находились дети в возрасте от 12 до 14 лет. Из-за сильных порывов ветра самодельную конструкцию начало относить все дальше от берега.

На помощь подросткам оперативно выдвинулись муниципальные спасатели, дежурившие на городском пляже. Они добрались до плота и благополучно доставили всех находившихся на нем детей на берег.

После спасательной операции подростков передали сотрудникам полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что с перевернувшегося в Гайане судна спасли 53 человека из 116.