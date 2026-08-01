МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ветер унес плот с детьми на водохранилище в Кировской области

На помощь подросткам оперативно выдвинулись муниципальные спасатели, дежурившие на городском пляже.
Тимур Юсупов 01-08-2026 22:47
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

В Омутнинске Кировской области спасатели эвакуировали пятерых подростков с самодельного плота, который сильным ветром и течением унесло от берега. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы около 15:10. По предварительным данным, на плоту находились дети в возрасте от 12 до 14 лет. Из-за сильных порывов ветра самодельную конструкцию начало относить все дальше от берега.

На помощь подросткам оперативно выдвинулись муниципальные спасатели, дежурившие на городском пляже. Они добрались до плота и благополучно доставили всех находившихся на нем детей на берег.

После спасательной операции подростков передали сотрудникам полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что с перевернувшегося в Гайане судна спасли 53 человека из 116.

#в стране и мире #дети #Кировская область #МЧС #спасение #подростки #эвакуация #происшествия #водохранилище #Спасение на воде #плот
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 