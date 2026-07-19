С перевернувшегося в Гайане судна спасли 53 человека

Паром MV Barima потерпело крушение у берегов Гайаны. Спасены 53 человека из 116 пассажиров судна. Об этом сообщило министерство общественных работ страны.
«53 человека были спасены после поисковых и спасательных операций в ответ на сигнал бедствия, полученный от судна MV Barima», - говорится в сообщении в Х.
В настоящее время неизвестна судьба остальных пассажиров. Информации об обстоятельствах аварии также нет.
Ранее вертолет крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco потерпел крушение в Рас-Тануре, погибли 14 человек. Причина крушения неизвестна.
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