С перевернувшегося в Гайане судна спасли 53 человека

Паром MV Barima потерпело крушение у берегов Гайаны. Спасены 53 человека из 116 пассажиров судна. Об этом сообщило министерство общественных работ страны.

«53 человека были спасены после поисковых и спасательных операций в ответ на сигнал бедствия, полученный от судна MV Barima», - говорится в сообщении в Х.

В настоящее время неизвестна судьба остальных пассажиров. Информации об обстоятельствах аварии также нет.

Ранее вертолет крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco потерпел крушение в Рас-Тануре, погибли 14 человек. Причина крушения неизвестна.