Роботы, БПЛА и квадроциклы: как снабжают бойцов на передовой

Войска группы «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции - в зоне их ответственности противник за сутки потерял более 340 боевиков. Успешное продвижение штурмовых подразделений стало бы невозможным без эффективной работы тыловиков. Сегодня у бойцов войск материально-технического обеспечения профессиональный праздник. Об их работе рассказал корреспондент Zvezdanews.

Линия боевого соприкосновения - это не только передовые позиции, но и тысячи маршрутов, по которым ежедневно перебрасываются боеприпасы, продовольствие, вода, топливо и обмундирование. Войска материально-технического обеспечения разрабатывают уникальные схемы логистики, чтобы, не демаскируя штурмовиков обеспечить из самым необходимым.

Доставка личному составу, находящемуся на линии боевого соприкосновения, осуществляется различными способами: пешим порядком, с использованием мотоциклов или квадроциклов, малогабаритного транспорта, а также БПЛА и наземных роботизированных комплексов.

Беспилотная доставка уже давно стала обычной практикой. Но важно не просто доставить посылку, а убедиться, что боец на позиции смог ее получить. Поэтому специалисты применяют систему двойного видеоконтроля.

Грузоподъёмность современных беспилотников постоянно увеличивают, что дает возможность тыловикам разнообразить содержимое посылки.

Выбор богатый: несколько видов колбасы и мяса, хлеб и разнообразные каши и супы. Во время доставки таких наборов питания бойцам на передний край важно соблюсти баланс между весом посылки и калорийностью. Поэтому часть продуктов сублимируют. Питание солдата стараются разнообразить различными пирогами, печеньями, сладкими и сдобными булочками.

Параллельно с доставкой продовольствия решается и другая ключевая задача - экипировка военнослужащих. Помимо полного обеспечения перед выходом на боевую задачу, по мере необходимости досылается любая амуниция. Имущество доставляется в зависимости от того, где находится данный военнослужащий, а также от трудности района - максимум за полтора дня. Если позволяют условия -то максимум 3-4 часа.

Бойцы подразделения тылового обеспечения группировки войск «Центр» не просто выдают уставную форму, а работают адресно: узнают потребности бойцов и предлагают уникальные решения под конкретные задачи. Пончо не всегда бывает в рост, поэтому была придумана дополнительная защита для голени, чтобы не выделялось тепло. Несколько экземпляров сделали для личного состава - утолщенный зимний вариант и более легкий летний.

Войска материально-технического обеспечения сегодня - это высокотехнологичная структура, которая полностью обеспечивает подразделения всем необходимым. И ежедневно доказывают: без тыла - нет победы.

Ранее бойцы батальона МТО рассказали, как обеспечивают штурмовиков провизией и водой. Бойцы группировки «Центр» прорываются к Дружковке, счет идет уже на тысячи метров - это один из последних городов-крепостей на Донбассе. Интенсивные бои ведутся в его южных пригородах, в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Осыково.

Больше материалов о событиях в зоне спецоперации - в совместном проекте «Звезды» и ТАСС «Сводки Совинформбюро».