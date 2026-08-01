Бойцы батальона МТО рассказали, как обеспечивают штурмовиков провизией и водой

Бойцы группировки «Центр» прорываются к Дружковке, счет идет уже на тысячи метров - это один из последних городов-крепостей на Донбассе. Интенсивные бои ведутся в его южных пригородах, в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Осыково. Наступление штурмовиков ведется при постоянной поддержке материально-тылового обеспечения. Они бесперебойно доставляют на передовую боеприпасы, продовольствие и все необходимое. И сегодня специалисты МТО отмечают профессиональный праздник, с чем их поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

Уже готовые тубусы с провизией бойцы грузят на беспилотники и отправляют непосредственно к нашим штурмовым подразделениям. В сутки только у одного расчета беспилотников может быть десятки вот таких полетов.

Средства доставки операторы БПЛА 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты используют разные. Чтобы за один полет снабдить всем необходимым сразу группу штурмовиков, в ход идет наш гексакоптер. Которые может нести на себе большой вес

Чтобы бойцы на передовых позициях каждый день получали еду и воду, в тыловых районах кипит круглосуточная работа. На кухне бойцы делают тубусы с готовой едой весом чуть больше килограмма. Такую порцию легко отправить на самые отдаленные позиции. Летом даже больше еды - нашим штурмовикам постоянно нужно восполнять запасы воды. Ее доставляют отдельно.

«Отдельно, конечно, то есть, две-три-четыре бутылки в зависимости от расстояния, куда нужно поставить бойцу, соответственно, они также упаковываются в цветной скотч и доставляются», - подтвердил старшина батальона с позывным Иркут.

Яркая маркировка на всех грузах с провизией делается не просто так. Цветной скотч помогает штурмовикам быстрее найти сброшенную посылку. И тратить меньше сил и времени на ее поиск. Особенно там, где любое лишнее движение - смертельный риск.

Так готовится сушеное мясо, которое входит в индивидуальную порцию провизии для каждого бойца - при температуре 80 градусов за восемь часов. За один цикл повара изготавливают около шести килограммов мяса. Срок годности в вакуумной упаковке - больше года. Вкусовые качества при этом не теряются. Даже без соли, которую летом повара вообще не кладут. Кроме того, в каждую порцию также входит каша с овощами и мясом. Приготовленная в реторт-пакетах, то есть, консервы собственного приготовления. Но снабжение, конечно, не ограничивается стандартными тубусами и водой. Батальон работает на нужды штурмовиков. И слышит их просьбы.

«Пацаны, например, с передка нам по рации вышли сказали, там - Князь, нужны сигареты, шоколадка, вода. Мы на дрон зацепили, полетели, отработали», - рассказал старший оператор БПЛА с позывным Князь.

Иногда вовремя доставленная посылка - вопрос жизни и смерти.

«Парень сидел неделю без воды, без еды, с колодца воду пил. Привезли ему - я таких слов благодарности ни от кого не слышал, когда ему 0,5 воды скинули», - признался оператор БПЛА с позывным Маркус.

Провизию и любой другой нужный на передовой груз отправляют к штурмовикам не только дронами. Все зависит от конечной точки доставки, объемов посылки и обстановки в этом районе.

«Отдельно идет и вода, и продовольствие. Идет отдельно и такелажом доставляется, помимо FPV-дронов, доставляют такелажные команды до линии боевого соприкосновения, до групп штурмовых, до которых можно пешим порядком дойти. Также используется мото, квадротехника для доставки на позиции продовольствия, воды, топлива», - объяснил замкомандира батальона по тылу с позывным Ресурс.

Штурмовики 177-го полка морской пехоты выполняют задачи на самых сложных участках фронта в зоне ответственности Центральной группировки. Поэтому бесперебойная работа системы снабжения и логистики - главное, над чем круглосуточно работает бойцы батальона обеспечения.