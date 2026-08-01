Легендарный альпинист Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины

Непальский альпинист и мировой рекордсмен Нирмал Пурджа погиб в результате схода лавины во время восхождения на гору Броуд-Пик в Пакистане. О трагедии сообщает 360.ru.

По данным компании, вместе с Пурджей погибли его напарники и горные гиды Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. В команде альпиниста Elite Exped выразили соболезнования семьям погибших и попросили уважать их право на частную жизнь.

В заявлении отмечается, что мир потерял одного из величайших альпинистов современности, вдохновлявшего миллионы людей своими достижениями и личным примером. Представители экспедиции также поблагодарили поисково-спасательные службы, работавшие в сложных горных условиях, и сообщили, что не будут давать дополнительных комментариев.

За несколько дней до трагедии Пурджа написал в социальных сетях, что изначально не планировал восхождение на Броуд-Пик, однако решил подняться на вершину ради нового мирового рекорда.

Нирмал Пурджа получил мировую известность в 2019 году, когда всего за шесть месяцев и шесть дней покорил все 14 горных вершин высотой более восьми тысяч метров, установив новый мировой рекорд. В 2021 году он также стал участником первой в истории зимней экспедиции на К2. Кроме того, Пурджа основал компанию Elite Exped и стал героем документального фильма Netflix «14 вершин: Нет ничего невозможного».

Ранее на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии в ходе несчастного случая при восхождении погиб 11-летний ребенок. Находившийся с ним отец получил серьезные ранения.