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WP: Нетаньяху запретил поставку Украине систем ПВО «Железный купол»

По данным The Washington Post, премьер-министр Израиля воспользовался правом окончательного решения о применении совместно произведенных с США комплексов ПВО.
Анна Касаткина 01-08-2026 15:35
© Фото: Daniel Torok, US White House via Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине батарей системы противовоздушной обороны «Железный купол» (Iron Dome). Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, израильский премьер сослался на условия соглашения о совместном производстве системы с Соединенными Штатами, которое предоставляет Израилю право окончательно определять, где и как могут использоваться эти комплексы, даже если они были оплачены американской стороной.

«Он заблокировал передачу комплексов», - говорится в публикации The Washington Post.

«Железный купол» (Iron Dome) - мобильная система противоракетной обороны Израиля, предназначенная для перехвата неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и минометных мин. Комплекс был разработан компанией Rafael Advanced Defense Systems и принят на вооружение в 2011 году. Система автоматически определяет траекторию полета цели и перехватывает только те боеприпасы, которые угрожают населенным пунктам или объектам инфраструктуры. 

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Киев испытывает острую нехватку боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, запасы ракет для этих систем практически исчерпаны, что существенно осложняет работу противовоздушной обороны столицы.

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