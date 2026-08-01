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Зеленский пожаловался на почти полное исчерпание Киевом запасов ракет Patriot

По словам главы киевского режима, нехватка боеприпасов для американских комплексов ПВО осложняет защиту украинской столицы от ракетных ударов.
Анна Касаткина 01-08-2026 12:02
© Фото: Pierre Teyssot, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев испытывает острую нехватку боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, запасы ракет для этих систем практически исчерпаны, что существенно осложняет работу противовоздушной обороны столицы.

Зеленский сообщил, что минувшей ночью украинским силам ПВО удалось сбить только одну баллистическую ракету из-за дефицита боеприпасов. Он подчеркнул, что такие ракеты необходимы Украине уже сейчас и не должны оставаться на складах союзников.

Ранее президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в передаче трех сотен ракет для системы Patriot. Киевская сторона рассчитывала получить эту партию боеприпасов, чтобы успеть укрепить защиту энергообъектов до наступления холодов. Трамп также не уверен, что Вашингтон передаст кому-либо лицензию на производство перехватчиков, так как это оружие может быть направлено и против самих Штатов.

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