От советской классики до летающих авто: фестиваль «ПроДвижение» открылся на ВДНХ

Ford Anglia, машина отца Рона Уизли, на которой Гарри Потер летел в Хогвартс, или Ford Mustang Eleanor из фильма «Угнать за 60 секунд», а еще целая экспозиция уникальных автомобилей Юрия Гагарина. Всего 300 моделей ретро и концепт-каров представлены на масштабном автофестивале «ПроДвижение» на ВДНХ. В день рождения выставки, на месте событий побывал корреспондент Zvezdanews.

Тысячи людей собрались на старте одного из главных событий лета. Сотни автомобилей, мотоциклов, катеров и другого транспорта. Некоторые машины, которые люди мечтали увидеть - можно даже потрогать и посидеть в салоне.

Выставку можно условно поделить на три части: советские автомобили, можно сказать уже исторические, с которых начиналось автомобилестроение в России, современные машины, которые каждый день можно увидеть на дороге, но здесь они с уникальным тюнингом, и стенд с прототипами автомобилей будущего.

Но организаторы выставки решили удивить и любителей кинематогрофа. На выставке можно заметить знакомый многим по серии фентези-фильмов о мальчике, который выжил, автомобиль. Внутри можно увидеть главных героев. Снаружи любопытная отсылка - метла «Нимбус-2000». Стенд с этим автомобилем в мгновенье окружили фанаты.



И даже летать на автомобиле, прямо как в этом фильме, тоже возможно. Российские выпускники инженерных ВУЗов уже создают дизайн-проекты будущих летающих машин. Причем, в них уже нет водительского места. По задумке, управлять техникой будет автопилот с искусственным интеллектом.

Например, четырехместное такси премиум-класса для Москвы сохраняет вместительность салона и высокий уровень комфорта, при этом имея возможность облетать пробки. В качестве двигателя в нем используется не пропеллеры, не винты, не воздушная подушка, а циклороторы - проще говоря, как бы колеса с крыльями, которые крутятся и создают поток воздуха за счет изменения отдельных четырех лопастей.



Фестиваль «ПроДвижение» это не только транспорт, но и его тюнинг. Россия - лидер по количеству студий кастомизации автомобилей и мотоциклов. Например, в нашей стране развито направление аэрографии - росписи техники и аксесуаров. Так, например, на мотошлеме вручную рисуют водостойкой краской. Качество такое, что можно перепутать с наклейками.

Подобных мастеров немного, зато уровень у них гораздо выше среднего по миру. Если наш мастер всерьез занимается аэрографией - он старается выложиться по максимуму. На сегодняшний день его работа все еще остается абсолютно нишевым занятием.



На мотовыставке собрали байки чемпионов России и даже мира по мотоспорту. Каждый мотоцикл - холст, на котором «порисовали» мастера кастоминга. Здесь вся техника сделана индивидуально под каждого человека. Все это создано людьми, которые увлечены своим делом и делают все не благодаря, а вопреки. Россия - действующий чемпион мира по кастомайзингу.

В прошлом году автофестиваль стал самым массовым событием лета на Выставке, приняв 270 тысяч человек. В этом сезоне он продлится в два раза дольше, превратив ВДНХ в огромный открытый автосалон.

Ранее Zvezdanews рассказывала, что с 31 августа по 4 сентября в акватории Амурского залива состоятся регаты, показательные плавания учебных парусников «Надежда» и «Паллада», а также международные соревнования с участием российских и китайских спортсменов. Мероприятие приурочено к проведению XI Восточного экономического форума.