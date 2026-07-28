Более тысячи яхтсменов и легендарные парусники: на ВЭФ-2026 пройдет юбилейный Парад парусов

Во Владивостоке в рамках XI Восточного экономического форума состоится пятый, юбилейный Парад парусов ВЭФ. Соревнования пройдут с 31 августа по 4 сентября в акватории Амурского залива. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«За годы проведения Восточного экономического форума Парад парусов стал одной из его узнаваемых традиций. Проект помогает раскрыть морской характер Владивостока, познакомить гостей форума с регионом, привлечь молодежь к парусному спорту и морским профессиям. Он органично дополняет деловую программу ВЭФ, создавая пространство для общения, обмена опытом и укрепления международных связей», — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

В мероприятиях Парада парусов ВЭФ примут участие более 1000 российских и иностранных яхтсменов и моряков. Программу откроет детско-юношеская парусная регата в национальных и олимпийских классах яхт.

1 сентября зрители увидят показательные плавания больших учебных парусников «Надежда» и «Паллада». В этот же день состоятся регата килевых яхт и международная парусная регата «Кубок Дальнего Востока / Far East Cup» с участием ведущих профессиональных спортсменов России и Китая. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 4 сентября.

Кроме того, в рамках трека «ВЭФ Патриот» для молодежи подготовят интерактивные программы, встречи с наставниками, капитанами, офицерами и экипажами больших учебных парусников.

Организаторами Парада парусов ВЭФ выступают Ассоциация учебных парусников (России) и Федерация парусного спорта Приморского края при поддержке Фонда Росконгресс, правительства Приморского края, администрации Владивостока, Росморречфлота и Росрыболовства.

XI Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.