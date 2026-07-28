МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более тысячи яхтсменов и легендарные парусники: на ВЭФ-2026 пройдет юбилейный Парад парусов

С 31 августа по 4 сентября в акватории Амурского залива состоятся регаты, показательные плавания учебных парусников «Надежда» и «Паллада», а также международные соревнования с участием российских и китайских спортсменов.
Кирилл Куецкий 28-07-2026 10:13
© Фото: ВЭФ

Во Владивостоке в рамках XI Восточного экономического форума состоится пятый, юбилейный Парад парусов ВЭФ. Соревнования пройдут с 31 августа по 4 сентября в акватории Амурского залива. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

«За годы проведения Восточного экономического форума Парад парусов стал одной из его узнаваемых традиций. Проект помогает раскрыть морской характер Владивостока, познакомить гостей форума с регионом, привлечь молодежь к парусному спорту и морским профессиям. Он органично дополняет деловую программу ВЭФ, создавая пространство для общения, обмена опытом и укрепления международных связей», — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

В мероприятиях Парада парусов ВЭФ примут участие более 1000 российских и иностранных яхтсменов и моряков. Программу откроет детско-юношеская парусная регата в национальных и олимпийских классах яхт.

1 сентября зрители увидят показательные плавания больших учебных парусников «Надежда» и «Паллада». В этот же день состоятся регата килевых яхт и международная парусная регата «Кубок Дальнего Востока / Far East Cup» с участием ведущих профессиональных спортсменов России и Китая. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 4 сентября.

Кроме того, в рамках трека «ВЭФ Патриот» для молодежи подготовят интерактивные программы, встречи с наставниками, капитанами, офицерами и экипажами больших учебных парусников.

Организаторами Парада парусов ВЭФ выступают Ассоциация учебных парусников (России) и Федерация парусного спорта Приморского края при поддержке Фонда Росконгресс, правительства Приморского края, администрации Владивостока, Росморречфлота и Росрыболовства.

XI Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

#Экономика #форум #корабль #Дальний Восток #Владивосток #паллада #моряк #яхта #ВЭФ #надежда #мореплавание #регата #яхтсмен #парус #события медиахолдинга
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 