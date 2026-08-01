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Теплоход «Янина» затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ

По словам Алексея Лихачева, боевики потопили обычное мирное судно.
Константин Денисов 01-08-2026 13:12
© Фото: IMAGOJoerg Boethling, Global Look Press

Теплоход «Росатома» «Янина» затонул после атаки беспилотников ВСУ в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Дроны обстреляли судно в 130 милях от Новороссийска. Оно принадлежало одной из организаций структуры «Росатома» - FESCO.

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию - от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов», - рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Он назвал произошедшее пиратством и морским разбоем. Состоящая из 17 членов команда и экипаж теплохода смогла покинуть судно. В результате инцидента никто не пострадал.

Лихачев отдельно поблагодарил принимавшую участие в спасении моряков авиацию, а также капитана египетского судна, первым выдвинувшимся к месту происшествия, несмотря на воздушную опасность.

В июне турецкое рыболовецкое судно подверглось нападению и затонуло в Черном море. Инцидент произошел недалеко от Севастополя.

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