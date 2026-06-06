Турецкое рыболовецкое судно подверглось нападению и затонуло в Черном море

Один человек погиб и четверо пострадали в результате нападения на рыболовецкий корабль Турции в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба местной береговой охраны.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел у берегов Севастополя. Судно Duru 67 получило фатальные повреждение и пошло ко дну. Находящийся рядом с местом происшествия корабль Burak Kaya пришел на подмогу к тонущим морякам, однако в процессе эвакуации один из критически раненых рыбаков погиб.

Обстоятельства и виновники нападения уточняются. Все пострадавшие доставлены в порт Инеболу и переданы медикам для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в результате недавней атаки украинских беспилотников на теплоходы «Натра» и «Циркон» есть жертвы среди моряков из Азербайджана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство находится на связи с посольством и МИД республики.