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Турецкое рыболовецкое судно подверглось нападению и затонуло в Черном море

Инцидент произошел неподалеку от Севастополя.
Тимур Юсупов 06-06-2026 01:56
© Фото: Jens BÃ�ttner, dpa, Global Look Press

Один человек погиб и четверо пострадали в результате нападения на рыболовецкий корабль Турции в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба местной береговой охраны.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел у берегов Севастополя. Судно Duru 67 получило фатальные повреждение и пошло ко дну. Находящийся рядом с местом происшествия корабль Burak Kaya пришел на подмогу к тонущим морякам, однако в процессе эвакуации один из критически раненых рыбаков погиб.

Обстоятельства и виновники нападения уточняются. Все пострадавшие доставлены в порт Инеболу и переданы медикам для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в результате недавней атаки украинских беспилотников на теплоходы «Натра» и «Циркон» есть жертвы среди моряков из Азербайджана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство находится на связи с посольством и МИД республики.

#в стране и мире #Турция #рыбаки #нападение #жертвы #судно #рыболовецкое судно
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