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В России нашли новый минерал стоимостью дороже золота

Находка обнаружена в Кировском руднике Хибинского массива.
Константин Денисов 01-08-2026 11:00
© Фото: Aleksander Lyskin, Russian Look, Global Look Press

В России обнаружили новый минерал, стоимость которого дороже, чем у золота. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

«Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива», - говорится в сообщении.

Находку окрестили «кольский ашкрофтин». В его состав входит редкоземельный металл иттрий. Помимо него, минерал содержит кремний, калий, натрий и другие элементы земной коры.

Средняя цена за миллиметр налета на таком камне составляет 145 долларов, что выше стоимости золота в аналогичном эквиваленте. Структура кольского ашкрофтина является одной из самых сложных в геологической науке.

 В июне на ПМЭФ был представлен Ангаро-Енисейский кластер редкоземельных металлов. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров отметил, что для достижения технологического суверенитета стране необходимо развивать полный цикл их производства.

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