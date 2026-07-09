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Трамп оценил отношения с Зеленским после скандала в Овальном кабинете

По словам Дональда Трампа, в это сложно поверить, но отношения с Зеленским наладились.
Гоар Хачатурян 09-07-2026 09:53
© Фото: Press Service Of The President O, Global Look Press

В отношениях между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заметно значительное потепление. Об этом заявил глава Белого дома на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Начиная с Овального кабинета и до настоящего времени у нас сложились... очень хорошие отношения», - сказал он.

Встречу с главой киевского режима Трамп начал с похвалы в адрес «идеального» мероприятия, организованного Турцией на этой неделе. Затем он отметил, что после перепалки в Овальном кабинете у них с Зеленским наладились отношения, хоть в это и «трудно поверить».

Зеленский в свою очередь отметил, что ему предстоит многое обсудить с Трампом. По его словам, «приоритетом является противовоздушная оборона».

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры двух сторон в какой-то момент переросли в перепалку, а после президент США попросил Зеленского покинуть Белый дом.

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #отношения #перепалка #Овальный кабинет
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