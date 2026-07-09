Депутат: новый ГОСТ на услуги красоты призван защитить здоровье детей

С 1 декабря 2026 года в России впервые будет введен ГОСТ, регламентирующий оказание парикмахерских услуг детям до 14 лет. О причинах и необходимости его введения рассказала «Звезде» заместитель председателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Данный ГОСТ выпущен, наверное, в самое время и его давно бы уже надо было выпустить, потому что он как раз регламентирует как надо оказывать услуги детям до 10 лет и до 14... Все это, конечно связано с сохранностью здоровья наших детей», - сказала она.

Соломатина отметила, что в документе указано, что не все химические препараты можно сегодня применять на детях. Это сделано потому, что детская кожа не способна выдержать ту агрессивную химическую среду, которой иногда пользуются мастера в салонах красоты.

Депутат подчеркнула важность того, что теперь услуги детям до 10 лет будут оказываться только в присутствии родителей. Также она считает рекомендацию не делать никакие колющие и режущие манипуляции, кроме прокалывания ушей, детям до 14 лет положительной. Ведь любая такая манипуляция может нанести вред ребенку, особенно, когда он может сделать это самостоятельно.

Ранее стали известны содержания рекомендаций нового ГОСТа для мастеров в салонах красоты для указания услуг детям до 10 и 14 лет. По ним не рекомендуется делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет, из пирсинга можно будет делать только прокол мочки уха. А процедуры по уходу за кожей лица должны оказываться без инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.