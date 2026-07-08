Новый стандарт ГОСТ рекомендует салонам не делать маникюр детям до 14 лет

Мастерам в салонах красоты с декабря не следует делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет. Такие рекомендации будут содержаться в новом ГОСТе.

Отмечается, что специалистам рекомендовано оказывать услуги детям до 10 лет только в присутствии родителя или законного представителя. Также во время маникюра или педикюра детям не допускаются режущие процедуры.

Салонам красоты разрешат делать детям из пирсинга только прокол мочки уха. Также не будет запрета на стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами.

Мастера смогут делать временные татуировки, рисунки красками и грим. Но эти услуги должны быть оказаны только с применением специальной детской косметики, натуральных красок и гипоаллергенных продуктов.

Детям будут разрешены различные спа-процедуры. При этом услуги по уходу за кожей лица должны оказываться без инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации.

Особое внимание в ГОСТе уделяется температуре доступных ребенку поверхностей. Они не должны нагреваться выше 60 градусов. Немаловажным является соблюдение температуры воды для мытья головы. До семилетнего возраста она должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет от 38 до 40 градусов.

Регламентирующий оказание парикмахерских услуг детям до 14 лет ГОСТ введен в России впервые. Он вступит в силу с 1 декабря 2026 года.