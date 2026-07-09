В Москве за три дня ожидается до половины месячной нормы осадков

До половины месячной нормы осадков ожидается в Москве в пятницу, субботу и воскресенье. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик отметил, что распределение осадков будет неравномерным. Пока в одних районах Москвы будут идти ливни, в других осадков будет на порядок меньше.

«В пятницу в осадкомеры метеорологов попадет до 6-11 миллиметров небесной влаги, возможны ливни с грозами. В первый выходной день дожди с грозами добавят еще 9-14 миллиметров», - написал Леус в своем Telegram-аккаунте.

С его слов, самым дождливым днем будет воскресенье, ожидается до 17-ти миллиметров осадков. Погода улучшится только в понедельник, резюмировал метеоролог.

Дожди в столичный регион принесет мощный циклон «Бернадетт», который на днях буквально растерзал Калининградскую область. В регионе повалены десятки деревьев, обесточены некоторые населенные пункты, временно прервано железнодорожное сообщение. Сегодня спутники Роскосмоса показали, как вихрь выглядит с околоземной орбиты.