Надвигающийся на Москву штормовой циклон показали из космоса

Роскосмос обнародовал спутниковый снимок мощного циклона, который сначала вызвал серьезные разрушения в Калининградской области, а теперь приближается к Москве. Фото сделано с помощью космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

По данным госкорпорации, 8 июля на Калининградскую область обрушился сильный штормовой циклон. Он повалил множество деревьев, повредил автомобили и частные дома.

Власти региона сообщили, что циклон «Бернадетт» обесточил более 350 населенных пунктов и повалил более 100 деревьев. Временно прекратилось движение пригородных поездов по маршруту Светлогорск-1 - Светлогорск-2. К 9 июля электроснабжение во всех пострадавших районах полностью восстановили.

Центр погоды «Фобос» ранее предупреждал, что к выходным «Бернадетт» соединится с каспийским циклоном и достигнет Москвы и Подмосковья. Это может повлечь редкое явление, при котором два циклона сливаются и образуют мощный вихрь с единым центром, который вращается против часовой стрелки.

Точность прогнозов смерчей крайне низкая - менее 10%, рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Метеоролог отметила, что в пятницу в столице будет контрастная погода.