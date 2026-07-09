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Надвигающийся на Москву штормовой циклон показали из космоса

Ранее вихрь «Бернадетт» обесточил более 350 населенных пунктов и повалил более 100 деревьев в Калининградской области.
Владимир Рубанов 09-07-2026 18:59
© Фото: roscosmos_gk, Telegram

Роскосмос обнародовал спутниковый снимок мощного циклона, который сначала вызвал серьезные разрушения в Калининградской области, а теперь приближается к Москве. Фото сделано с помощью космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

По данным госкорпорации, 8 июля на Калининградскую область обрушился сильный штормовой циклон. Он повалил множество деревьев, повредил автомобили и частные дома.

Власти региона сообщили, что циклон «Бернадетт» обесточил более 350 населенных пунктов и повалил более 100 деревьев. Временно прекратилось движение пригородных поездов по маршруту Светлогорск-1 - Светлогорск-2. К 9 июля электроснабжение во всех пострадавших районах полностью восстановили.

Центр погоды «Фобос» ранее предупреждал, что к выходным «Бернадетт» соединится с каспийским циклоном и достигнет Москвы и Подмосковья. Это может повлечь редкое явление, при котором два циклона сливаются и образуют мощный вихрь с единым центром, который вращается против часовой стрелки.

Точность прогнозов смерчей крайне низкая - менее 10%, рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Метеоролог отметила, что в пятницу в столице будет контрастная погода.

#в стране и мире #роскосмос #Погода #Калининградская область #Циклон #Бернадетт
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