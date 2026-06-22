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В МВД сообщили о ссылках мошенников в выдаче ChatGPT

Киберполиция посоветовала сравнивать полученную информацию на других поисковых платформах, а также искать первоисточник.
Дарья Ситникова 22-06-2026 19:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Алгоритмы нейросетей, в том числе чат-бота ChatGPT, перенаправляли пользователей на мошеннические ресурсы, которые предназначены для кражи денежных средств и личных данных. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Они намеренно распространяли в сети ложную информацию с фальшивыми отзывами. Цель таких действий - исказить обработку и сортировку информации алгоритмами искусственного интеллекта», - сказано в заявлении.

Уточняется, что алгоритмы искусственного интеллекта иногда могут выдавать устаревшие и неактуальные данные. В составленных ими рекомендациях высвечивались сайты-двойники по продаже вещей и мебели.

Эти ресурсы копировали фирменную символику и описания товаров брендов, которые прекратили существование. Покупателям также предлагали скидки до 80%.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали предоставляться сотрудниками ФНС. Они предлагают помощь с налоговой отчетностью, тем самым пытаясь получить доступ к личным данным.

#Россия #нейросети #Мошенники #Кража #злоумышленники #ChatGPT
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