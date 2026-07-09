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Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии

Всего блогеру предстоит пройти девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.
Виктория Бокий 09-07-2026 21:41
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, прошла восьмой курс химиотерапии. Об этом рассказал ее партнер Луис Сквиччиарини.

«Первого и второго июля у нас прошла 8-я химиотерапия. На пятый день у Леры начались сильные боли в животе. Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего, химия в организме накопилась и дала такой эффект», - говорится в сообщении Сквиччиарини в мессенджере MAX.

Со слов партнера блогера, сейчас состояние Чекалиной удается контролировать с помощью лекарственных препаратов и средств для восстановления микрофлоры. Известно, что всего Валерии предстоит пройти девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.

Напомним, в феврале Чекалина родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию, где диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Ранее сообщалось, что гособвинение просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении Валерии Чекалиной, обвиняемой в совершении незаконных валютных операций. Отмечалось, что состояние здоровья блогера позволяет участвовать в судебном заседании.

#химиотерапия #болезнь #блогер #валерия чекалина #лерчек
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