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Во Франции из-за жары остановили реактор АЭС «Гольфеш»

Реактор остановили из-за увеличение температуры в реке Гаронна, воды которой используются для его охлаждения.
Ян Брацкий 09-07-2026 20:50
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Global Look Press

Экстремальная жара во Франции стала причиной остановки единственного действующего реактора на АЭС «Гольфеш» на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба компании EDF.

«Энергоблок № 2 атомной электростанции EDF "Гольфеш" был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30 (12:30 мск)», - заявили в компании.

Причиной остановки послужило сильное увеличение температуры в реке Гаронна, воды которой используются для охлаждения. Сегодня она превысила 28 градусов Цельсия.

На фоне аномальной жаркой погоды во Франции с 22 по 28 июня зафиксированы более 2 000 дополнительных смертей. Тяжелее всего зной переживают пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что один из главных символов Парижа – Эйфелева башня также пострадала от жары. Ее высота увеличилась на десять сантиметров. Все дело в пудлинговом железе, которое есть в конструкции достопримечательности. При повышении температуры оно расширяется.

#Франция #Жара #реактор #Эйфелева башня #АЭС «Гольфеш»
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