Высота Эйфелевой башни увеличилась из-за жары

Высота Эйфелевой башни увеличилась на десять сантиметров из-за жары. Об этом сообщила радиостанция RTL, ссылаясь на инженера, архитектора и историка Бертрана Лемуана.

В конструкции парижской достопримечательности есть пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла.

«Когда температура колеблется от минус десяти до +40 градусов, Эйфелева башня увеличивается примерно на десять сантиметров. Это составляет два сантиметра на каждые десять градусов», - объяснил Лемуан.

Однако он уверяет, что это явление не видно невооруженным глазом. Также, по его словам, отсутствует риск повреждения конструкции или несчастных случаев просто из-за высокой температуры.

Ранее Национальное агентство общественного здравоохранения Франции сообщило, что в стране зафиксировали 1 000 случаев избыточной смертоносности во время рекордной жары, которая охватила Европу. Большинство погибших были в возрасте 65 лет и старше.