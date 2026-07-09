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Бундестаг выступил против передачи Киеву ракет Taurus и Patriot

Согласно данным, опубликованным на сайте бундестага, 79 парламентариев проголосовали за, 510 — против. Один депутат воздержался.
Ян Брацкий 09-07-2026 20:15
© Фото: IMAGO Michael Bihlmayer www.imago-images.de Global Look Press

Бундестаг проголосовал против предложения передать Украине ракеты Taurus и Patriot. С соответствующей инициативой выступили «Зеленые». В списке их предложений 20 пунктов, касающихся военной и гуманитарной помощи киевскому режиму.

Ракеты Taurus предлагалось передать из арсеналов бундесвера в максимально возможном количестве. Пятый пункт предусматривал размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Украине.

Согласно данным на сайте бундестага, против проголосовало подавляющее большинство парламентариев – 510, поддержали инициативу 79 депутатов, один воздержался. Как ранее отмечал президент Владимир Путин, применение Киевом ракет Taurus не повлияет на ход боевых действий, но нанесет ущерб отношениям России и Германии.

Недавно президент подчеркнул, что официальный Берлин не может быть посредником по Украине, поскольку претендующая на эту роль страна должны быть нейтральной. Тем не менее, Москва готова к контактам с властями ФРГ, о чем неоднократно и публично сообщалось, резюмировал Путин.

#Путин #Украина #ФРГ #Бундестаг #Taurus
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