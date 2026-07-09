Москва больше не верит в готовность Запада вести переговоры по Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Западные страны исчерпали запас добрых намерений и надежд, сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Запад, притворно демонстрируя готовность к диалогу об украинском кризисе, перешел к прямым ультиматумам в адрес России. Он также указал на активное использование наемников с Украины в недавних террористических актах в Африке.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Европа рассматривает переговоры с Россией как способ подготовки к дальнейшему обострению ситуации, а не как шанс на сближение. Он отметил, что это подтверждается встречей, состоявшейся в июне, с послами Великобритании, Германии и Франции.

Галузин принял дипломатов стран «евротройки» в июне. Он изложил им объективные оценки деструктивной политики их стран в отношении украинского кризиса, подчеркнув, что действия лидеров этих государств направлены на стимулирование Киева к продолжению войны против России.