Галузин: Европа видит в переговорах с РФ проведение новой эскалации

Европа рассматривает потенциальные переговоры с Россией как прикрытие для подготовки к новой эскалации, а не возможность сближения. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований», - сказал он.

Дипломат считает, что подтверждением этому является прошедшая в июне встреча с послами Великобритании, Германии и Франции. Он объяснил, что представители этих стран не предложили новых и конструктивных идей по поиску решения украинского конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время «Примаковских чтений» заявил, что западные страны должны понять, что им нужно отказаться в скором времени от военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в сфере жизненных интересов России. Он считает, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими методами еще возможно, но для этого нужны конкретные, юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности России на западных рубежах.