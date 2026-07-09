Логика эскалации: нефть дорожает на фоне обмена ударами Ирана и США

Американцы ночью снова нанесли удары по складам боеприпасов, системам ПВО и береговым системам наблюдения в Иране. Всего в списке целей больше 90 объектов, и не только военных. Осколки боеприпасов попали в больницу в иранском портовом городе Чабахар. Повреждены причалы и диспетчерская вышка управления движением судов на юге страны. Американский снаряд попал по территории АЭС «Бушер», где по последним данным, остаются 20 российских специалистов.

Поврежден железнодорожный мост - критически важная логистическая артерия. Через нее шли товары, в том числе из Китая. С конца 2025 года это один из главных транзитных коридоров между Ираном и Россией. Он был альтернативной Ормузскому проливу - позволял обходить морские маршруты.

Это самая мощная атака на Иран с момента возобновления конфликта. За два дня атак, по данным Минздрава Исламской Республики, погибли как минимум 14 человек, около 80 пострадали. Целью операции в США называют «подавление способности Тегерана нарушать судоходство в Ормузском проливе».

«По указанию главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», - сообщили американские военные.

В ответ Иран запустил беспилотники в сторону Ормузского пролива и атаковал баллистическими ракетами американские военные базы в Иордании. В Аммане сработала система воздушной тревоги, людей призвали искать укрытие.

В небе над Кувейтом сбиты десятки беспилотников. Не смолкали сирены в Катаре и Бахрейне. Взрывы прогремели на базе Пятого флота США.

Отношения между странами снова обострились в ночь на 8 июля. США атаковали Иран якобы в ответ на удары по коммерческим судам в Ормузском проливе. Тегеран обвинил Вашингтон в безосновательном нарушении меморандума о прекращении военных действий. Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации.

«США до сих пор не поняли, что запугивание и невыполнение обещаний больше не останутся безнаказанными. Хочу добавить ясности: ударите - поплатитесь», - предупредил он.

Еще накануне Трамп заявлял, что не видит смысла в дальнейших переговорах. Спустя сутки после нарушения прекращения огня риторика американского лидера несколько изменилась. Тема переговоров снова вернулась в повестку.

«Они звонили некоторое время назад. Они так сильно хотят заключить сделку. Я просто не знаю, заслуживают ли они этого. Я не знаю, будут ли они соблюдать условия сделки. В этом проблема», - заявил президент США.

Ранее США и Иран утвердили 60-дневное перемирие для выработки и подписания окончательного соглашения. Дональд Трамп заявил, что переговоры возобновятся после того, как в Иране похоронят верховного лидера. Церемония прощания длилась в течение недели. В ряде городов Ирана и Ирака прошли масштабные шествия. Миллионы людей вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь аятоллу Али Хаменеи. Сегодня Иран впервые опубликовал кадры его разрушенной резиденции. На видео - жуткие последствия авиаударов. От здания буквально не осталось ничего, кроме обломков. Церемония погребения верховного лидера страны должна состояться сегодня в Мешхеде. Многие иранцы с минувшей ночи не покидали центральную площадь.

Переговоры между США и Ираном, ранее запланированные на 11 июля, теперь под большим вопросом. После нового витка эскалации рынок нефти отреагировал молниеносным взлетом. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 6%. Рост стал самым резким за последние несколько недель. По информации Bloomberg, на второй день ударов продвижение торговых судов через Ормузский пролив снова практически полностью остановилось.